Milano 17:25
45.467 +0,08%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:25
10.465 +0,18%
Francoforte 17:25
24.803 -0,45%

Francoforte: risultato positivo per Nordex
Seduta positiva per Nordex, che avanza bene del 3,03%.
