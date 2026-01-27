Milano 17:35
Londra: andamento rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Bene il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, con un rialzo del 2,14%.

Il movimento di Prudential, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il grafico a breve di Prudential mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 11,96 sterline e supporto stimato a quota 11,82. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 12,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
