Londra: andamento rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Bene il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, con un rialzo del 2,14%.
Il movimento di Prudential
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il grafico a breve di Prudential
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 11,96 sterline e supporto stimato a quota 11,82. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 12,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)