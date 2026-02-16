Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Madrid: brillante l'andamento di Aena

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Aena
(Teleborsa) - Bene il gestore degli aeroporti spagnolo, con un rialzo del 2,06%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aena rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Aena sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,41 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,96. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,86.

