Madrid: brillante l'andamento di Aena

(Teleborsa) - Bene il gestore degli aeroporti spagnolo
, con un rialzo del 2,06%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aena
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Aena
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,41 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,96. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)