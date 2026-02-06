Milano 17:07
45.895 +0,17%
Nasdaq 17:07
24.897 +1,42%
Dow Jones 17:07
49.817 +1,86%
Londra 17:07
10.377 +0,65%
Francoforte 17:07
24.715 +0,91%

Petrolio a 62,97 dollari alle 15:40

Prezzo del greggio Wti a 62,97 dollari per barile alle 15:40.
