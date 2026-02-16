Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
L'Indice petrolifero a Milano avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.163,09 punti.
Condividi
```