Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Tenaris

(Teleborsa) - Avanza il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tenaris rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20,42. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda che opera nel settore siderurgico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,38.

