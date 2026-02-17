Milano 10:59
45.686 +0,59%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 10:59
10.525 +0,49%
Francoforte 10:59
24.864 +0,25%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3642. Supporto a 1,3619. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3665.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
