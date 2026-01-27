Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,368, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3767. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3647.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)