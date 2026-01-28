Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Risultato negativo per il cross USD contro "Loonie", con una flessione dello 1,00%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3531 con area di resistenza individuata a quota 1,3668. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3486.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```