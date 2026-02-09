Milano 17:35
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3649 con tetto rappresentato dall'area 1,3694. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3634.


