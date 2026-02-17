Milano 11:00
45.687 +0,59%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:00
10.525 +0,49%
Francoforte 11:00
24.867 +0,27%

Borsa: Londra, apertura +0,3%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,3%
Indice FTSE-100 +0,3% a quota 10.504,8 dopo l'apertura.
Condividi
```