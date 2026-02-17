BPER aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno" anche nel 2026

BPER Banca

(Teleborsa) -ha aderito anche quest’anno all’iniziativavolta a promuovere il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Per l’occasione, BPER hasul territorio nazionale, ribadendo il proprio impegno verso la cultura della sostenibilità ambientale e delle tematiche ESG., celebrata il 16 febbraio, ha portato con sé un messaggio innovativo:, un invito a unire il risparmio energetico alla conoscenza scientifica per affrontare la crisi climatica.Laè un pilastro fondamentale nelle strategie di BPER. Nel quadro del proprio Piano Energetico al 2030, BPER ha pianificato diverseche mirano aentro il 2030, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici."La conoscenza è la chiave per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo - dichiara, Head of ESG Strategy di BPER - Partecipare a M’Illumino di meno significa non solo ridurre i consumi energetici, ma anche promuovere consapevolezza scientifica e responsabilità individuale. Vogliamo essere un punto di riferimento per famiglie e imprese nel percorso di transizione ecologica, offrendo soluzioni finanziarie che sostengano un futuro giusto e sostenibile. Il nostro impegno è chiaro: unire innovazione, competenza e attenzione per l’ambiente, contribuendo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità".