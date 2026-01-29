Il calendario 2026 degli eventi societari di BPER Banca

Istituto di credito emiliano

(Teleborsa) - L', quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.Inoltre, il management diha comunicato che le presentazioni dei risultati agli analisti finanziari si terranno di norma il giorno lavorativo successivo a quello di approvazione, salvo diversa comunicazione al mercato.: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2025: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026