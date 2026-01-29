Milano 15:56
Il calendario 2026 degli eventi societari di BPER Banca

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario 2026 degli eventi societari di BPER Banca
(Teleborsa) - L'Istituto di credito emiliano, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.
Inoltre, il management di BPER ha comunicato che le presentazioni dei risultati agli analisti finanziari si terranno di norma il giorno lavorativo successivo a quello di approvazione, salvo diversa comunicazione al mercato.


Mercoledì 04/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2025

Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Giovedì 23/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Mercoledì 06/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026

Lunedì 18/05/2026
Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci

Mercoledì 20/05/2026
Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci

Mercoledì 05/08/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Mercoledì 04/11/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026
