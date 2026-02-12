TIM aderisce a M’Illumino di Meno 2026 e rafforza il suo impegno per la sostenibilità

(Teleborsa) - TIM aderisce alla XXII edizione di M’Illumino di Meno
, la campagna di Rai Radio2 Caterpillar
dedicata al risparmio energetico e alla promozione di stili di consumo più responsabili organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Lunedì 16 febbraio
, TIM spegnerà le luci delle principali sedi a Roma e Milano e coinvolgerà circa 17 mila dipendenti
, invitandoli a mettere in atto comportamenti sull’uso virtuoso delle risorse nella vita quotidiana. Un messaggio che sarà esteso anche ai clienti
, che da domani riceveranno un SMS dedicato per aderire all’iniziativa e contribuire alla diffusione di una cultura condivisa della sostenibilità.
L’adesione a M’Illumino di Meno si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità
che, per il Gruppo guidato da Pietro Labriola, rappresenta un elemento strutturale della strategia industriale: il piano ESG punta infatti a rendere le infrastrutture più efficienti, ridurre emissioni e consumi, valorizzare il talento, promuovere la parità di genere, rafforzare la sicurezza informatica e guidare l’evoluzione digitale dell’Italia.
"Per TIM la sostenibilità è un impegno quotidiano che attraversa le scelte industriali, tecnologiche e organizzative. È con questo approccio che vogliamo guidare il cambiamento, a partire dalle nostre infrastrutture, dai data center e dalle persone", sottolinea Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM.
Un esempio concreto di questo percorso è il progetto realizzato a Rozzano, dove il calore generato da un Data Center TIM viene recuperato e utilizzato per il teleriscaldamento di circa 5.000 abitazioni del quartiere ALE
R, con una riduzione stimata in circa 3.500 tonnellate di CO2 all’anno dovuto al contenimento dei consumi di gas e altri combustibili fossili. Accanto alla dimensione ambientale, TIM porta avanti un impegno costante sul fronte del cambiamento sociale
, attraverso azioni rivolte al superamento del gender gap all’interno dell’azienda note sotto l'ombrello della campagna # LaParitàNonPuòAspettare.
La sostenibilità digitale
rappresenta inoltre una componente essenziale del ruolo industriale di TIM. Con il progetto #RompiLaBolla, sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio for Independent Thinking,
il Gruppo promuove percorsi di educazione digitale nelle scuole, finalizzati a rafforzare spirito critico e uso consapevole dei media e dei social network.
A livello di Gruppo, TIM ha integrato gli obiettivi di sostenibilità nella propria strategia di lungo periodo
, con un percorso strutturato di riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica e attenzione all’impatto sociale delle proprie attività. Con la partecipazione a M’Illumino di Meno 2026
, TIM conferma il proprio impegno a coniugare sviluppo tecnologico, responsabilità ambientale e impatto sociale, contribuendo in modo concreto a una transizione sostenibile che coinvolge industria, territori e persone.