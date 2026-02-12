TIM aderisce a M’Illumino di Meno 2026 e rafforza il suo impegno per la sostenibilità

(Teleborsa) -, la campagna didedicata al risparmio energetico e alla promozione di stili di consumo più responsabili organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili., invitandoli a mettere in atto comportamenti sull’uso virtuoso delle risorse nella vita quotidiana. Un messaggio che, che da domani riceveranno un SMS dedicato per aderire all’iniziativa e contribuire alla diffusione di una cultura condivisa della sostenibilità.L’adesione ache, per il Gruppo guidato da Pietro Labriola, rappresenta un elemento strutturale della strategia industriale: il piano ESG punta infatti a rendere le infrastrutture più efficienti, ridurre emissioni e consumi, valorizzare il talento, promuovere la parità di genere, rafforzare la sicurezza informatica e guidare l’evoluzione digitale dell’Italia."Per TIM la sostenibilità è un impegno quotidiano che attraversa le scelte industriali, tecnologiche e organizzative. È con questo approccio che vogliamo guidare il cambiamento, a partire dalle nostre infrastrutture, dai data center e dalle persone", sottolineaUn esempio concreto di questo percorso è il progetto realizzato a Rozzano, doveR, con una riduzione stimata in circa 3.500 tonnellate di CO2 all’anno dovuto al contenimento dei consumi di gas e altri combustibili fossili. Accanto alla dimensione ambientale,, attraverso azioni rivolte al superamento del gender gap all’interno dell’azienda note sotto l'ombrello dellaLarappresenta inoltre una componente essenziale del ruolo industriale di TIM. Con il progetto #RompiLaBolla, sviluppato in collaborazione con l’il Gruppo promuove percorsi di educazione digitale nelle scuole, finalizzati a rafforzare spirito critico e uso consapevole dei media e dei social network.A livello di Gruppo,, con un percorso strutturato di riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica e attenzione all’impatto sociale delle proprie attività. Con la, TIM conferma il proprio impegno a coniugare sviluppo tecnologico, responsabilità ambientale e impatto sociale, contribuendo in modo concreto a una transizione sostenibile che coinvolge industria, territori e persone.