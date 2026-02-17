Milano 17:35
Francoforte: in calo Auto1

(Teleborsa) - Composto ribasso per Auto1, in flessione del 2,35% sui valori precedenti.

L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
