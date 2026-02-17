Milano 11:03
Francoforte: rosso per Teamviewer

(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,06%.

Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Teamviewer, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,794 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,912 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,744.

