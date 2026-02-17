Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:47
24.677 -0,23%
Dow Jones 17:47
49.547 +0,09%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: andamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico, che avanza bene dell'1,93%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,61%, rispetto a +1,33% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Persimmon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,44 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,72.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
