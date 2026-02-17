Londra: andamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico
, che avanza bene dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Persimmon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,61%, rispetto a +1,33% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Persimmon
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,44 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)