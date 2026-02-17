Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:49
24.673 -0,24%
Dow Jones 17:49
49.537 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Madrid: balza in avanti Naturgy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che lievita del 2,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Naturgy più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Naturgy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,08 Euro. Primo supporto visto a 26,32. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
