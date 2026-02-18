Madrid: andamento negativo per Naturgy

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo
, con un ribasso del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Naturgy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Naturgy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,21 Euro e primo supporto individuato a 25,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)