Milano 12:07
46.309 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:07
10.663 +1,01%
Francoforte 12:07
25.257 +1,03%

Madrid: andamento negativo per Naturgy

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Naturgy
(Teleborsa) - Retrocede il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, con un ribasso del 2,04%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Naturgy, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Naturgy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,21 Euro e primo supporto individuato a 25,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```