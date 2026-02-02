Southwest Airlines ai massimi da novembre 2021

(Teleborsa) - Sui mercati internazionali ha destato scalpore il forte incremento
registrato a Wall Street da Southwest Airlines
, che il 30 gennaio ha chiuso a 48,50 dollari, valore massimo da novembre 2021, grazie a un incremento del 19%, la crescita più ampia registrata dal 1978.
La compagnia aerea, presente in Borsa da quasi mezzo secolo, ha previsto utili in aumento nel 2026 rispetto al 2025. Rispetto ai 33 centesimi prospettati da Wall Street, l’utile rettificato per azione
sarebbe non inferiore a 45 centesimi
nel primo trimestre dell’anno, in virtù di un aumento del fatturato
che rispetto alle previsioni salirebbe dall’8,5 al 9,5%
.
Nonostante le conseguenze della tempesta invernale Fern
, che inciderà tra i 30 e i 40 milioni di dollari
, Southwest Airlines continuerà in terreno positivo grazie al proprio modello di business – ha assicurato l’amministratore delegato Bob Jordan
alla Cnbc. La riorganizzazione aziendale della compagnia aerea passa anche dalla riduzione dell’organico
nell’ordine del 3%.