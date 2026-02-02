Southwest Airlines ai massimi da novembre 2021

Southwest Airlines

(Teleborsa) - Sui mercati internazionali ha destato scalpore ilregistrato a Wall Street da, che il 30 gennaio ha chiuso a 48,50 dollari, valore massimo da novembre 2021, grazie a un incremento del 19%, la crescita più ampia registrata dal 1978.La compagnia aerea, presente in Borsa da quasi mezzo secolo, ha previsto utili in aumento nel 2026 rispetto al 2025. Rispetto ai 33 centesimi prospettati da Wall Street,sarebbenel primo trimestre dell’anno, in virtù di un aumento delche rispetto alle previsioniNonostante le conseguenze della, che inciderà, Southwest Airlines continuerà in terreno positivo grazie al proprio modello di business – ha assicurato l’amministratore delegatoalla Cnbc. La riorganizzazione aziendale della compagnia aerea passa anche dallanell’ordine del 3%.