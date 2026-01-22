Milano 16:39
45.076 +1,32%
Nasdaq 16:39
25.492 +0,65%
Dow Jones 16:39
49.430 +0,72%
Londra 16:39
10.166 +0,28%
Francoforte 16:39
24.850 +1,18%

New York: allunga il passo Arista Networks

Protagonista l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,66%.
