Parigi: scambi al rialzo per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Bene il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, con un rialzo del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unibail Rodamco Westfield rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Unibail Rodamco Westfield è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 106,3.

