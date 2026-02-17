Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:53
24.672 -0,25%
Dow Jones 17:53
49.557 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Parigi: scambi in positivo per Unibail Rodamco Westfield

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, con una variazione percentuale del 2,14%.
