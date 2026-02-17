Perde Allegion sul mercato di New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di serrature meccaniche ed elettroniche
, che presenta un pessimo -8,22%.
La tendenza ad una settimana di Allegion
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Allegion
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 171 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 161,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 180,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)