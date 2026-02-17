Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Perde Allegion sul mercato di New York

Migliori e peggiori
Perde Allegion sul mercato di New York
(Teleborsa) - A picco il produttore di serrature meccaniche ed elettroniche, che presenta un pessimo -8,22%.

La tendenza ad una settimana di Allegion è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Allegion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 171 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 161,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 180,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
