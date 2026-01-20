Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:58
25.055 -1,86%
Dow Jones 19:58
48.529 -1,68%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: giornata negativa in Borsa per Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Super Micro Computer
Pressione sul fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che perde terreno, mostrando una discesa del 5,84%.
Condividi
```