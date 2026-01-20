Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
19:58
25.055
-1,86%
Dow Jones
19:58
48.529
-1,68%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata negativa in Borsa per Super Micro Computer
New York: giornata negativa in Borsa per Super Micro Computer
Migliori e peggiori
,
In breve
20 gennaio 2026 - 16.10
Pressione sul
fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,84%.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per Super Micro Computer
New York: profondo rosso per Super Micro Computer
New York: su di giri Super Micro Computer
New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer
Argomenti trattati
Borsa
(1261)
Titoli e Indici
Super Micro Computer
-3,63%
Altre notizie
New York: sell-off per Super Micro Computer
New York: in forte denaro Super Micro Computer
New York: perdite consistenti per Super Micro Computer
New York: giornata negativa in Borsa per Gartner
New York: giornata negativa in Borsa per Arista Networks
New York: performance negativa per Advanced Micro Devices
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto