Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Petrolio a 62,44 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 62,44 dollari per barile alle 19:30.
