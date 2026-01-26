Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:43
25.767 +0,63%
Dow Jones 17:43
49.231 +0,27%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto media dell'Italia
Si muove al ribasso l'indice media italiano, che perde lo 0,62%, scambiando a 9.750,21 punti.
Condividi
```