Milano 15:16
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:16
10.676 +1,13%
Francoforte 15:16
25.142 +0,58%

Crolla a Piazza Affari il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo crolla dell'1,95%, scendendo fino a 123.523,17 punti.
Condividi
```