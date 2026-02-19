Milano 16:24
45.740 -1,34%
Nasdaq 16:24
24.838 -0,24%
Dow Jones 16:24
49.526 -0,27%
Londra 16:24
10.603 -0,77%
Francoforte 16:24
25.023 -1,01%

Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo procede a piccoli passi, avanzando a 125.907,56 punti.
Condividi
```