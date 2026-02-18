Milano 15:16
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications
In lieve calo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata sotto la parità a 399,98 punti.
