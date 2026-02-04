Milano 9:57
46.705 +0,61%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:57
10.370 +0,53%
24.712 -0,28%

Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata brillante per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che avanza a 367,42 punti.
Condividi
```