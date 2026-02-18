Musica colta ed editoria scientifica, a Cremona il Premio ADUIM rafforza la filiera della ricerca

(Teleborsa) - Il, nel cuore di, città simbolo della liuteria e della tradizione strumentale europea, lriporta al centro del dibattito nazionale il valoreportando a Palazzo Raimondi, sede del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, la terza edizione del, osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della ricerca musicologica italiana.L’appuntamentoper il sistema culturale italiano: la musica d’arte non solo come, ma comeche coinvolge università, editoria specializzata, istituzioni concertistiche e alta formazione. Il Premio, nato per iniziativa dei docenti universitari di musica, rappresenta infatti un riconoscimento assegnato dalla comunità accademica alle produzioni in cui ricerca, analisi e riflessione critica diventano strumenti di conoscenza condivisa.Fondata nel 1994, l’ADUIM svolge da oltre trent’anni un ruolo didei docenti universitari di area musicale. La missione dell’associazione è promuovere loall’interno dell’università italiana, rafforzare il dialogo con le altre aree del sapere e sostenere lacome bene comune. In questo quadro, il Premio si configura come uno strumento concreto di valorizzazione: non solo un riconoscimento simbolico, ma un’azione culturale che mira a consolidare la qualità della ricerca, incentivare la produzione editoriale scientifica e rendere più visibile il contributo dell’accademia italiana nel panorama internazionale.La nuova edizione segna un passaggio significativo: ile introduce, accanto alle produzioni musicali legate alla ricerca, unadedicata alle migliori pubblicazioni scientifiche del biennio precedente. Una scelta che rafforza la doppia valorizzazione al centro dell’iniziativa: da un lato la musica colta come pratica viva, dall’altro l’editoria musicologica come infrastruttura culturale capace di alimentare il dibattito internazionale e di sostenere la competitività del sistema universitario italiano.Per la terza edizione del premio, sono statescientifiche che si distinguono per impatto e innovazione metodologica: la monografiadi Daniele Palma, dedicata all’archeologia fonografica dell’opera tra Otto e Novecento, e il saggio di Francesco Fontanelli, pubblicato su The Beethoven Journal sui processi compositivi del tardo Beethoven.Due lavori che testimoniano come la ricerca italiana sia in grado di dialogare con i principali filoni internazionali, contribuendo a ridefinire strumenti e prospettive degli studi musicali.La giornata si articola indedicate allo stato della ricerca musicologica italiana nel contesto globale e al futuro dei dottorati in discipline musicali, evidenziando unanche in chiave economica: la, generare innovazione e consolidare reti accademiche internazionali.A chiudere la cerimonia, il, con un programma che attraversa Haydn, Schulhoff e Mendelssohn, restituisce alla dimensione performativa quanto elaborato nel dibattito teorico, rafforzando l’idea di una filiera integrata tra studio, produzione e interpretazione.Non è casuale che tutto questo accada a, polo universitario specializzato in musicologia, crocevia tra artigianato d’eccellenza, ricerca accademica e produzione artistica. Il Premio ADUIM si inserisce così in un ecosistema territoriale che fa della musica un asset identitario e strategico, confermando come la valorizzazione della musica colta e dell’editoria scientifica rappresenti non solo un investimento culturale, ma anche un fattore di sviluppo per il territorio e per il sistema Paese.