ROBE ROBERTAEBASTA accoglie VIP ROOM nel cuore di Brera

(Teleborsa) - ROBE ROBERTAEBASTA
, il gallery store milanese
fondato da Roberta Tagliavini
, apre le porte al nuovo spazio milanese di VIP ROOM, il concept store firmato Monsieur Matteo Sorbellini
, all’interno della sua storica sede di via Solferino 3, nel cuore di Brera.
L’apertura ufficiale di VIP ROOM è prevista per lunedì 24 febbraio 2026
, in concomitanza con l’inizio della Milano Fashion Week,
mentre l’inaugurazione si terrà sabato 28 febbraio 2026,
con un weekend di eventi e incontri dedicati a clienti VIP, stampa e appassionati.
Il progetto nasce dall’incontro tra Roberta Tagliavini, anima curatoriale di ROBE, e Monsieur Matteo Sorbellini, stilista e creativo visionario che ha trasformato VIP ROOM in una community poetica, dove la moda torna a essere racconto, visione e gioco. Un dialogo naturale tra due mondi affini
, uniti da una comune sensibilità per l’arte, il design e il collezionismo.VIP ROOM prende forma in uno spazio sotterraneo dal forte impatto scenografico
, accessibile da una vetrina su strada che cattura lo sguardo e conduce, attraverso una scala, a un ambiente sospeso nel tempo. Un luogo che richiama suggestioni newyorkesi anni ’50 e ’80, in dialogo con l’anima bohémien e colta di Brera e con l’estetica eclettica di ROBE Gallery Store. Il cuore dello spazio è una grande stanza color azzurro caribe
, scelta da Monsieur Matteo Sorbellini come segno distintivo e diventata il Pantone ufficiale di VIP ROOM, presente nelle etichette e nella comunicazione del brand. Un colore deciso e riconoscibile che fa da sfondo a una moda fatta di tessuti preziosi, accostamenti inediti e capi pensati come veri pezzi da collezione.
All’interno di ROBE, VIP ROOM dialoga con arredi iconici, oggetti rari e opere d’arte
– tra cui il celebre Pratone di Gufram – in un continuo scambio tra moda, arte e collezionismo, cifra distintiva di entrambi i progetti.
Per l’apertura milanese, VIP ROOM presenta le nuove collezioni firmate Monsieur Matteo Sorbellini:BRERISSIMA
, la collezione donna, è un omaggio allo spirito frizzante, colto e charmant di Brera. Capi pensati per vere collezioniste, amanti del pezzo unico e di una femminilità consapevole e sofisticata.ARALDICA
, la collezione uomo, racconta un’eleganza aristocratica reinterpretata con ironia: sete preziose, ricami, stemmi reinventati e pattern iconici danno vita a una moda colta, pensata per poeti, architetti e sognatori.
Durante il weekend inaugurale, Monsieur Matteo Sorbellini e La Monikina, musa e icona di VIP ROOM, accoglieranno amici, clienti VIP e appassionati all’interno di ROBE
. La Monikina presenterà una linea di accessori dedicata e firmerà le nuove t-shirt, mentre la collezione Spring Summer 2026 debutterà e sarà immediatamente disponibile all’acquisto.
Con l’ingresso di VIP ROOM, ROBE ROBERTAEBASTA rafforza la propria identità di spazio curatoriale e cultural
e, capace di accogliere progetti unici nel panorama italiano, dove moda, design e collezionismo convivono in un linguaggio comune e autentico.