ROBE ROBERTAEBASTA accoglie VIP ROOM nel cuore di Brera

(Teleborsa) -, ilfondato da, apre le porte al nuovo spazio milanese di VIP ROOM, il concept store firmato, all’interno della sua storica sede di via Solferino 3, nel cuore di Brera.L’apertura ufficiale di VIP ROOM è, in concomitanza conmentrecon un weekend di eventi e incontri dedicati a clienti VIP, stampa e appassionati.Il progetto nasce dall’incontro tra Roberta Tagliavini, anima curatoriale di ROBE, e Monsieur Matteo Sorbellini, stilista e creativo visionario che ha trasformato VIP ROOM in una community poetica, dove la moda torna a essere racconto, visione e gioco. Un dialogo, uniti da una comune sensibilità per l’arte, il design e il collezionismo., accessibile da una vetrina su strada che cattura lo sguardo e conduce, attraverso una scala, a un ambiente sospeso nel tempo. Un luogo che richiama suggestioni newyorkesi anni ’50 e ’80, in dialogo con l’anima bohémien e colta di Brera e con l’estetica eclettica di ROBE Gallery Store. Il cuore dello spazio è, scelta da Monsieur Matteo Sorbellini come segno distintivo e diventata il Pantone ufficiale di VIP ROOM, presente nelle etichette e nella comunicazione del brand. Un colore deciso e riconoscibile che fa da sfondo a una moda fatta di tessuti preziosi, accostamenti inediti e capi pensati come veri pezzi da collezione.All’interno di ROBE,– tra cui il celebre Pratone di Gufram – in un continuo scambio tra moda, arte e collezionismo, cifra distintiva di entrambi i progetti.Per l’apertura milanese, VIP ROOM presenta le nuove collezioni firmate Monsieur Matteo Sorbellini:, la collezione donna, è un omaggio allo spirito frizzante, colto e charmant di Brera. Capi pensati per vere collezioniste, amanti del pezzo unico e di una femminilità consapevole e sofisticata., la collezione uomo, racconta un’eleganza aristocratica reinterpretata con ironia: sete preziose, ricami, stemmi reinventati e pattern iconici danno vita a una moda colta, pensata per poeti, architetti e sognatori.Durante il weekend inaugurale, Monsieur Matteo Sorbellini e La Monikina, musa e icona di VIP ROOM,. La Monikina presenterà una linea di accessori dedicata e firmerà le nuove t-shirt, mentre la collezione Spring Summer 2026 debutterà e sarà immediatamente disponibile all’acquisto.Con l’ingresso di VIP ROOM,e, capace di accogliere progetti unici nel panorama italiano, dove moda, design e collezionismo convivono in un linguaggio comune e autentico.