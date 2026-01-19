RC auto: nel 2025 prezzi in aumento del 2,7%, risparmi fino al 52% con i comparatori

(Teleborsa) - Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’, pur restando su livelli ancora elevati: si è infatti attestato al, con unÈ quanto emerge dall’analisi diL’andamento nel corso dell’anno è stato discontinuo, con un aumento del premio RC Auto quasi costante da gennaio (euro 440) a giugno (euro 466) equando ha toccato il valore massimo di euro 493. Da agosto in poi si è registrata una lieve riduzione del premio, con un minimo nel mese di dicembre (euro 477).- La, dove il premio medio si assesta a 496,39 euro, registra la crescita maggiore (+15,8%), seguita dalla Basilicata (+13,0%) e dalla Sicilia (+12,1%);- Le regioni dove invece il premio medio annuo è rimasto maggiormente stabile rispetto all’anno precedente sonoNonostante la lieve riduzione dei premi RC Auto osservata negli ultimi mesi, il livello medio dei prezzi resta ancora elevato. In questo contesto, confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato può consentire ai consumatori di ottenere risparmi significativi. Secondo le stime dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it,"A fronte di prezzi elevati i consumatori devono assumere un ruolo attivo – commenta– La diversità dei prezzi delle diverse compagnie assicurative per lo stesso cliente è spesso molto elevata, per cui è importante individuare la proposta più conveniente ed adeguata e rinegoziare con il proprio assicuratore o, in alternativa, cambiarle compagnia".