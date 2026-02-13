Cube Labs, controllate Adamas Biotech e DTech ottengono agevolazioni per 835 mila euro

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha comunicato che il(NBFC) insieme all'ecosistema RAISE Liguria, al quale partecipano le startup controllate Adamas Biotech e DTech, è stato ufficialmenteNell'ambito del bando, finalizzato al sostegno delle filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate e alla validazione e messa in rete di ecosistemi dell'innovazione,è stata ammessa al sostegno per un'per un progetto con un budget complessivo pari a 639.300 euro, mentresi è aggiudicata un'per un progetto con un budget complessivo pari a 878.700 euro."Questo risultato conferma la solidità del nostro modello di venture building e la capacità delle società del portafoglio di competere su programmi altamente selettivi, dove contano eccellenza scientifica e innovazione di frontiera - commentadi Cube Labs - L'accesso a queste risorse consentirà ad Adamas Biotech e DTech di potenziare le attività di ricerca e sviluppo su traiettorie ad alto contenuto tecnologico, consolidare un posizionamento competitivo e accelerare il go-to-market, generando valore sostenibile per tutti gli stakeholder".