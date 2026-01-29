New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Nvidia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,45%, rispetto a -0,33% dell'indice americano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 192,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 184,8. L'equilibrata forza rialzista della società di chip
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 199,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)