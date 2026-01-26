New York: amplia il rialzo Arista Networks

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Arista Networks
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Arista Networks
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,5 USD e primo supporto individuato a 141,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 155,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)