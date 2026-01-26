Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:37
25.779 +0,68%
Dow Jones 17:37
49.248 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: amplia il rialzo Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: amplia il rialzo Arista Networks
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,03%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Arista Networks più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Arista Networks classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,5 USD e primo supporto individuato a 141,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 155,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```