New York: si muove a passi da gigante Baxter International

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,00%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 22,51 USD e supporto a 21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 24,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)