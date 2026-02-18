Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:48
24.879 +0,72%
Dow Jones 20:48
49.622 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: si muove a passi da gigante Baxter International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di dispositivi medici e farmaci, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Baxter International rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Baxter International moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 22,51 USD e supporto a 21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 24,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
