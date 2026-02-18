New York: si muove a passi da gigante Baxter International

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di dispositivi medici e farmaci
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Baxter International
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Baxter International
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 22,51 USD e supporto a 21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 24,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)