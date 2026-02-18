Milano 12:09
Parigi: calo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 234,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 238. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 232,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
