Milano 13:03
47.463 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:04
10.892 +0,42%
Francoforte 13:03
25.318 +0,12%

Parigi: in calo EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo EssilorLuxottica
Ribasso per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione del 2,72%.
Condividi
```