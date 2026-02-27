Milano 13:04
47.469 +0,09%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:04
10.892 +0,42%
Francoforte 13:04
25.324 +0,14%

Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria, che passa di mano con un calo del 2,72%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 236,7 Euro, mentre i supporti sono stimati a 230,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 242,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```