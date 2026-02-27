Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria
, che passa di mano con un calo del 2,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 236,7 Euro, mentre i supporti sono stimati a 230,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 242,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)