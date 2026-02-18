Milano 12:10
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:10
10.658 +0,96%
Francoforte 12:10
25.240 +0,97%

Petrolio a 62,62 dollari alle 11:30

Petrolio a 62,62 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 62,62 dollari per barile alle 11:30.
