Milano 12:34
45.431 -1,71%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:34
10.394 -0,08%
Francoforte 12:34
24.799 -0,22%

Petrolio a 62,96 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 62,96 dollari per barile alle 11:30.
