Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:14
25.020 +1,29%
Dow Jones 18:14
49.845 +0,63%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Petrolio a 64,18 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,18 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 64,18 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```