Milano 15:23
46.290 +1,15%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:23
10.681 +1,19%
Francoforte 15:23
25.137 +0,55%

Piazza Affari: giornata depressa per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Ferrari
(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello, con un ribasso del 2,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrari. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 315,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 309,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 307,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```