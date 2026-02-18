Piazza Affari: giornata depressa per Ferrari

(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello
, con un ribasso del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrari
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 315,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 309,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 307,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)