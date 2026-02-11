Milano 13:13
46.420 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:13
10.431 +0,75%
Francoforte 13:13
24.957 -0,12%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il cavallino rampante di Maranello, con un rialzo del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,08%, rispetto a +0,06% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo di Ferrari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 320 Euro e primo supporto individuato a 310,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 329,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
