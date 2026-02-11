Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

(Teleborsa) - Bene il cavallino rampante di Maranello
, con un rialzo del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Ferrari
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,08%, rispetto a +0,06% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo di Ferrari
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 320 Euro e primo supporto individuato a 310,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 329,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)