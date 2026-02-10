Milano 11:57
46.799 -0,05%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:57
10.361 -0,24%
Francoforte 11:57
25.023 +0,03%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello, che lievita dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Ferrari evidenzia un declino dei corsi verso area 284,2 Euro con prima area di resistenza vista a 288,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 281,8.

