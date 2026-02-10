Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello
, che lievita dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Ferrari
evidenzia un declino dei corsi verso area 284,2 Euro con prima area di resistenza vista a 288,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 281,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)