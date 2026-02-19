Milano 9:19
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:19
10.653 -0,31%
25.203 -0,30%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,39%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.899,4 e primo supporto individuato a 13.622,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.176,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
