Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,39%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.899,4 e primo supporto individuato a 13.622,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.176,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)