Milano 16:21
45.737 -1,35%
Nasdaq 16:21
24.830 -0,28%
Dow Jones 16:21
49.504 -0,32%
Londra 16:21
10.605 -0,76%
Francoforte 16:21
25.020 -1,02%

Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Media
Piccolo scatto in avanti per l'indice del settore Media europeo, che arriva a 260,28 punti.
Condividi
```