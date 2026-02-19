Francoforte: andamento negativo per BMW

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di auto di Monaco
, che passa di mano con un calo del 2,72%.
Lo scenario su base settimanale di BMW
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo della casa d'auto bavarese
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,02 Euro e primo supporto individuato a 88,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 93,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)